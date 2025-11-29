«Точно не помешает»: экс-глава РПЛ о возвращении пива на стадионы

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил. что считает возвращение продажи пива на футбольные стадионы правильным шагом в сложившейся ситуации. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это в первую очередь привлечение дополнительных средств. В нынешней ситуации это точно не помешает», — заявил он.

До этого депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что руководители Российского футбольного союза и РПЛ заинтересованы в скорейшем принятии законопроекта о пиве на стадионах.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

