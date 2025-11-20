Булыкин рассказал, как связано возвращение пива на стадионы и Fan ID

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что законопроект о возвращении пива на стадионы вряд ли сподвигнет поддерживающих бойкот из-за внедрения Fan ID болельщиков отказаться от своей позиции.

«Пиво вряд ли сподвигнет бойкотирующих из-за Fan ID фанатов вернуться на стадионы. Это вообще отдельная и большая история, ей можно отдельную беседу посвятить. А для тех, кто ходит на футбол, будут созданы комфортные условия — не нужно будет в ларьках или киосках у дома перед матчем стоять. Будет как в Европе, где люди с пивом, сосисками и бутербродами смотрят игру и получают положительные эмоции», — заявил Булыкин.

18 ноября инсайдер Иван Карпов заявил, что принципиальное решение в пользу возвращения пива уже принято и что в ближайшее время законопроект будет принят Госдумой.

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах в России действует с 2005 года. Исключение было сделано лишь для игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, как нужно возвращать алкоголь на стадионы.