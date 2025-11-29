На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Очень некрасиво»: экс-игрок «Спартака» о разговорах вокруг Станковича

Экс-игрок Масалитин: на Станковича сейчас все выливается, а он ответить не может
Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что не видит фаворитов в матче между красно-белыми и калининградской «Балтикой», а также высказался о разговорах вокруг бывшего главного тренера столичной команды Деяна Станковича.

«Балтика» играет дома, «Балтика» в первом круге обыграла «Спартак», поэтому здесь рассматривать «Спартак» фаворитом ни в коем случае нельзя. Что касается Станковича... Понимаете, человек работал, хотел пользу принести, еще что-то, а сейчас везде все выливается, какая-то грязь поднимается, а человек ничем ответить не может. Это самое плохое. Когда человек работает, если есть недостатки, то высказывайтесь, чтобы он мог высказаться в ответ, мог апеллировать. А сейчас человека нет, человек ушел, и начинают все это выносить. Это очень некрасиво», — заявил он.

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 29 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

11 ноября «Спартак» уволил сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0). В турнирной таблице национального первенства команда идет на шестом месте, набрав 28 баллов, у лидирующего «Краснодара» — 34 очка.

Ранее появилась информация, что иностранец хочет покинуть «Спартак» из-за жены.

Футбол. Чемпионат России
