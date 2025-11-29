21-летнего самородка вынуждали отказаться от сборной России

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) несколько раз обращалась к семье 21-летнего нападающего московского «Динамо» Ульви Бабаева и пыталась уговорить его отказаться от выступлений за сборную России и выбрать Азербайджан. Об этом сообщает журналист Legalbet Анар Ибрагимов со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что отец Ульви Бабаева даже приехал в Баку и провел переговоры с руководством Ассоциации футбольных федераций Азербайджана. Мужчина желал, чтобы его сын представлял сборную этой страны. Кроме того, отец хотел, чтобы Ульви Бабаев покинул московское «Динамо» и начал выступать за «Карабах» из азербайджанского города Агдам.

«Карабах» участвует в самом престижном еврокубке — Лиге чемпионов.

Однако сам футболист отказался от этих предложений. Ульви Бабаев дебютировал в ноябре за молодежную сборную России на Кубке Манаса в Кыргызстане. Нападающий подчеркнул, что видит свое будущее только в сборной России.

Действующий контракт Бабаева с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

