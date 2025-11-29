«Сафонова продадут, как вещь»: россиянина признали слишком слабым для «ПСЖ»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что 26-летний российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов допускает слишком много ошибок и играет на уровне, который не соответствует топ-клубу. Слова Пономарева передает Legalbet.

«Сафонов «ПСЖ» не нужен — или продадут, как вещь какую-то, или будет все время на лавке сидеть. Это еще хорошо, что его в сборную вызывали, Карпин его морально поддержал. Сафонов — вратарь не того уровня, чтобы играть в командах такого статуса. Там требуется полная самоотдача, а Сафонов — не классный вратарь, он играет с ошибками», — сказал Пономарев.

Экс-защитник ЦСКА предположил, что «ПСЖ» постарается в скором времени отдать Сафонова в аренду или вообще продать. В текущем сезоне российский вратарь ни разу не вышел на поле в официальных матчах.

«Чтобы он пользовался авторитетом в Европе, его могут сдать в аренду. Рискнул поехать, поиграть, думал, что там его оценят. Он потеряется там: в лучшем случае в аренду сдадут или продадут», — подытожил Пономарев.

Контракт Сафонова с «ПСЖ» действует до лета 2029 года. Он перешел в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро.

