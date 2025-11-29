На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сафонова продадут, как вещь»: россиянина признали слишком слабым для «ПСЖ»

Футболист Пономарев заявил, что вратарь Сафонов не соответствует уровню «ПСЖ»
true
true
true
close
Stephane Mahe/Reuters

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что 26-летний российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов допускает слишком много ошибок и играет на уровне, который не соответствует топ-клубу. Слова Пономарева передает Legalbet.

«Сафонов «ПСЖ» не нужен — или продадут, как вещь какую-то, или будет все время на лавке сидеть. Это еще хорошо, что его в сборную вызывали, Карпин его морально поддержал. Сафонов — вратарь не того уровня, чтобы играть в командах такого статуса. Там требуется полная самоотдача, а Сафонов — не классный вратарь, он играет с ошибками», — сказал Пономарев.

Экс-защитник ЦСКА предположил, что «ПСЖ» постарается в скором времени отдать Сафонова в аренду или вообще продать. В текущем сезоне российский вратарь ни разу не вышел на поле в официальных матчах.

«Чтобы он пользовался авторитетом в Европе, его могут сдать в аренду. Рискнул поехать, поиграть, думал, что там его оценят. Он потеряется там: в лучшем случае в аренду сдадут или продадут», — подытожил Пономарев.

Контракт Сафонова с «ПСЖ» действует до лета 2029 года. Он перешел в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро.

Ранее иностранец захотел покинуть «Спартак» из-за недовольства жены.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами