Нападающий Капризов установил рекорд «Миннесоты» всех времен

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил клубных рекорд.

В ночь на 29 ноября «Миннесота» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии послематчевых буллитов, игра завершилась со счетом 3:2. Капризов оформил дубль.

Российский хоккеист забросил свою 200-ю и 201-ю шайбы в карьере и вышел на чистое третье место по голам в истории «Уайлд». На покорение отметки в 200 шайб ему потребовалось 344 матча, что является абсолютным рекордом в истории клуба.

Два других хоккеиста, которые покорили отметку в 200+ шайб за клуб, потратили на это больше матчей: 475 игр у Мариана Габорика и 969 у Микко Койву.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне он набрал 30 (16+14) очков в 25 матчах чемпионата. Для «Миннесоты» победа над «Эвеланш» стала шестой подряд, команда выиграла 11 из 13 последних матчей в «регулярке» и расположилась на третьем месте в Западной конференции НХЛ, набрав 32 очка. Команда уступает только «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз».

