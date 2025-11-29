«Забыть и не вспоминать 2025 год»: теннисист Медведев о своих результатах

Теннисист Медведев: в плане тенниса 2025 год хочется забыть и не вспоминать

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что ему хочется забыть 2025 год в спортивном плане. Его слова приводит РИА Новости.

«В плане тенниса 2025 год хочется забыть и не вспоминать. В начале года сказал бы, наверное, себе — меньше ожиданий и больше изменений. В семейном плане год отличный», — отметил он.

В начале 2025 года у Медведева родилась вторая дочь.

Медведев не сумел квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2018 года.

Медведев играл на этом турнире с 2019 по 2024 год. Он выиграл Итоговый турнир в 2020 году, а в 2021 году добрался до финала, где уступил немцу Александру Звереву. Квалифицироваться в 2025 году он не сумел после того, как в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже проиграл Звереву.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

