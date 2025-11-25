«Немножко рад, что не победил»: Медведев о своем скандале на US Open

Теннисист Медведев о скандале на US Open: немножко рад, что не победил

Российский теннисист Даниил Медведев на YouTube-канале «Больше!» вспомнил свой скандальный матч с французом Бенжамином Бонзи на Открытом чемпионате США (US Open) в 2025 году и признался, что даже немного рад своему поражению.

«Я настраивал публику, не чтобы они там ему свистели или что-то такое. И в каком-то смысле, в глубине души, немножко я рад, что я этот матч не выиграл, потому что это было бы очень некрасиво по отношению к нему, и этого я бы не хотел», — поделился он.

25 августа Медведев вылетел в первом круге US Open — 2025 в результате поражения от француза Бенжамена Бонзи. Медведев, проигравший Бонзи два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев во время этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России.

Ранее появилась информация, что четыре российские теннисистки претендуют на награды WTA по итогам сезона.