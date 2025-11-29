На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин Кучеров повторил редкое достижение Овечкина в НХЛ

нападающий «Тампы» Кучеров повторил редкое достижение Овечкина в НХЛ
true
true
true
close
Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

Встреча состоялась в ночь на 28 ноября и завершилась победой «Тампы» со счетом 6:3.

Кучеров продлил свою результативную серию до восьми матчей и более уже в 20-й раз в карьере, став четвертым действующим игроком, которому это удавалось такое количество раз. Больше только у Коннора Макдэвида (22 раза), Сидни Кросби (21 раз) и Александра Овечкина, который также делал подобное 20 раз.

В текущем сезоне «регулярки» НХЛ Кучеров набрал 29 очков — 11 заброшенных шайб и 18 голевых передач. Он идет на втором месте в списке российских бомбардиров НХЛ этого сезона, уступая только один балл нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.

Свой следующий матч хоккеисты «Лайтнинг», которые выиграли шесть встреч подряд, сыграют на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 29 ноября, стартовая сирена прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин догнал американца Мэтта Каллена по числу матчей в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами