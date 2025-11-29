Россиянин Кучеров повторил редкое достижение Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

Встреча состоялась в ночь на 28 ноября и завершилась победой «Тампы» со счетом 6:3.

Кучеров продлил свою результативную серию до восьми матчей и более уже в 20-й раз в карьере, став четвертым действующим игроком, которому это удавалось такое количество раз. Больше только у Коннора Макдэвида (22 раза), Сидни Кросби (21 раз) и Александра Овечкина, который также делал подобное 20 раз.

В текущем сезоне «регулярки» НХЛ Кучеров набрал 29 очков — 11 заброшенных шайб и 18 голевых передач. Он идет на втором месте в списке российских бомбардиров НХЛ этого сезона, уступая только один балл нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.

Свой следующий матч хоккеисты «Лайтнинг», которые выиграли шесть встреч подряд, сыграют на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 29 ноября, стартовая сирена прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин догнал американца Мэтта Каллена по числу матчей в НХЛ.