Овечкин догнал американца Каллена по числу матчей в НХЛ

Овечкин поднялся на 22-е место по числу матчей в чемпионатах НХЛ
Brad Penner-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 22-е место по числу сыгранных матчей в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист принял участие в игре против »Торонто Мейпл Лифс» в рамках регулярного первенства. Для спортсмена это стал 1516-й матч в карьере.

В настоящее время Овечкин разделяет 22-е место с американцем Мэттом Калленом. Рекордсменом НХЛ является канадский нападающий Патрик Марло. За свою карьеру он сыграл в 1779 матчах НХЛ.

При этом российский хоккеист занимает второе место среди действующих игроков НХЛ. Овечкин уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бернсу, принявшему участие в 1521 игре.

27 ноября Овечкин обновил рекорд по количеству голкиперов НХЛ, которым забивал на протяжении своей карьеры. В этот день «Вашингтон» обыграл «Виннипег Джетс» на «Капитан Уан-Арене» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил одну шайбу. Этот гол стал для российского хоккеиста 985-м в НХЛ с учетом плей-офф.

Ранее Овечкин повторил еще одно достижение в НХЛ, установленное Хоу.

