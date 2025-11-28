Футбольный функционер призвал не трогать тренера «Спартака» Романова

Футбольный функционер Шикунов: пока не нужно трогать тренера «Спартака» Романова

Футбольный функционер Александр Шикунов заявил, что не стоит снимать со своей должности Вадима Романова, который является исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака», передает Vprognoze.ru.

«Очень сложный вопрос, нужно оставлять Романова или нет… Но пока так пошло, не нужно ничего трогать. Ни в «Динамо» Гусева, ни в «Спартаке» Романова трогать. Идет и идет, дай бог», — сказал Шикунов.

Романов возглавил команду в ноябре 2025 года и уже успел провести два матча. Под его руководством «Спартак» обыграл ЦСКА в чемпионате России (1:0) и «Локомотив» в Кубке страны (3:2).

Встреча, которая прошла на «РЖД Арене» 26 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака».

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари увеличил преимущество своей команды. В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар.

Ранее экс-футболист «Зенита» заявил, что «Спартак» не доверит Романову пост главного тренера.