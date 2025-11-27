Экс-футболист «Зенита» заявил, что «Спартак» не доверит Романову пост главного тренера

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров заявил, что «Спартак» не доверит пост главного тренера Вадиму Романову на постоянную основу. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Это будет руководство решать, я до этого не слышал, где он работал, кого тренировал. Я думаю, в любом случае ему не доверят, а найдут тренера. «Спартак», в основном, надеется на иностранных специалистов», — заявил Угаров.

Романов возглавил команду в ноябре 2025 года и уже успел провести два матча. Под его руководством «Спартак» обыграл ЦСКА в чемпионате России (1:0) и «Локомотив» в Кубке страны (3:2).

Встреча, которая прошла на «РЖД Арене» 26 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака».

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари увеличил преимущество своей команды. В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар.

Ранее новый тренер «Спартака» рассказал, чем восхищается в клубе.