На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист «Зенита» заявил, что «Спартак» не доверит Романову пост главного тренера

Экс-футболист «Зенита» Угаров: «Спартак» надеется на иностранных специалистов
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров заявил, что «Спартак» не доверит пост главного тренера Вадиму Романову на постоянную основу. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Это будет руководство решать, я до этого не слышал, где он работал, кого тренировал. Я думаю, в любом случае ему не доверят, а найдут тренера. «Спартак», в основном, надеется на иностранных специалистов», — заявил Угаров.

Романов возглавил команду в ноябре 2025 года и уже успел провести два матча. Под его руководством «Спартак» обыграл ЦСКА в чемпионате России (1:0) и «Локомотив» в Кубке страны (3:2).

Встреча, которая прошла на «РЖД Арене» 26 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака».

Счет открыл на 25-й минуте Алексей Батраков. Однако перед перерывом «Спартаку» удалось сравняться усилиями Манфреда Угальде. Во втором тайме гости захватили инициативу: на 53-й минуте Маркиньос вывел команду вперед, а на 57-й Пабло Солари увеличил преимущество своей команды. В компенсированное время матча судья назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Жедсона на Батракове. Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар.

Ранее новый тренер «Спартака» рассказал, чем восхищается в клубе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами