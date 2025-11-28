На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сербский футболист заявил, что хочет стать тренером ЦСКА

Футболист Тошич заявил, что хочет стать тренером ЦСКА
Jon Super/AP

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что хочет стать тренером армейцев, передает «Советский спорт».

«Ну, конечно, мечтаю стать главным тренером ЦСКА, но будем идти шаг за шагом. Почему бы и нет? Я верю в себя, я знаю, что могу и на что способен», — сказал Тошич.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок и Суперкубок России. Летом 2024 года Тошич провел за ЦСКА 8 минут в товарищеском матче против белградского «Партизана». В той игре сербский футболист отметился забитым мячом.

Тошич начал карьеру в клубе «Пролетер Зренянин». Также он выступал за «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Кельн», китайский «Тайчжоу Юаньда», казахстанский «Тобол» и греческую «Ламию». По окончании сезона-2023/24 Тошич покинул греческий клуб, не продлив свой контракт. 27 сентября 2024 года объявил об окончании карьеры игрока.

Ранее Тошич рассказал, как его не пустили в клуб из-за обуви.

