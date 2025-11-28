Сербский футболист заявил, что хочет стать тренером ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что хочет стать тренером армейцев, передает «Советский спорт».

«Ну, конечно, мечтаю стать главным тренером ЦСКА, но будем идти шаг за шагом. Почему бы и нет? Я верю в себя, я знаю, что могу и на что способен», — сказал Тошич.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок и Суперкубок России. Летом 2024 года Тошич провел за ЦСКА 8 минут в товарищеском матче против белградского «Партизана». В той игре сербский футболист отметился забитым мячом.

Тошич начал карьеру в клубе «Пролетер Зренянин». Также он выступал за «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Кельн», китайский «Тайчжоу Юаньда», казахстанский «Тобол» и греческую «Ламию». По окончании сезона-2023/24 Тошич покинул греческий клуб, не продлив свой контракт. 27 сентября 2024 года объявил об окончании карьеры игрока.

