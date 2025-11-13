Легенда ЦСКА рассказал, как его с коллегой не пустили в клуб из-за обуви

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-игрок ЦСКА Тошич рассказал, как Хонду не пустили в клуб из-за вида обуви
Jon Super/AP

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал, как его бывшего партнера по команде Кейсуке Хонду не пустили в клуб из-за обуви, передает Legalbet.

«Мы однажды праздновали победу и поехали в клуб. Стояли в очереди с Хондой, и человек с фейсконтроля заявил: «В этих ботинках ты не пройдешь», — рассказал Тошич. Несмотря на попытки объяснить, что ботинки стоили полторы-две тысячи долларов и что перед ними игроки ЦСКА и сборной Японии, охранник остался непреклонен.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок и Суперкубок России. Летом 2024 года Тошич провел за ЦСКА 8 минут в товарищеском матче против белградского «Партизана». В той игре сербский футболист отметился забитым мячом.

Тошич начал карьеру в клубе «Пролетер Зренянин». Также он выступал за «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Кельн», китайский «Тайчжоу Юаньда», казахстанский «Тобол» и греческую «Ламию». По окончании сезона-2023/24 Тошич покинул греческий клуб, не продлив свой контракт. 27 сентября 2024 года объявил об окончании карьеры игрока.

Ранее экс-игрок ЦСКА Тошич заявил, что Станкович уважает «Спартак».

