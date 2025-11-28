Логинова переизбрана на пост генерального директора РУСАДА

Вероника Логинова переизбрана на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе организации.

«Ее работа заслужила высокую оценку наблюдательного совета РУСАДА и членов агентства», — заявил член наблюдательного совета Евгений Ачкасов.

Решение о переизбрании Логиновой было принято общим собранием членов РУСАДА. Логинова занимает свой пост с декабря 2021 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали на полгода из-за допинга.