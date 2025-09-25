На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российского хоккеиста дисквалифицировали на полгода из-за допинга

Хоккеист «Автомобилиста» Голышев был дисквалифицирован на полгода за допинг
Алексей Колчин/РИА Новости

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на полгода по итогам заседания Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщил сам хоккеист в комментарии «Матч ТВ».

«Заседание РУСАДА состоялось, меня отстранили на шесть месяцев, я смогу вернуться 18 октября. Увидимся на льду», — заявил он.

Проба, которая оказалась положительной, была взята после 600-й игры Голышева в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против магнитогорского «Металлурга» 22 марта 2025 года.

11 сентября президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что Голышев дисквалифицирован на два сезона. Однако позднее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова проинформировала, что это сообщение не соответствует действительности.

Голышев, которому 30 лет, провел в сезоне-2024/25 за команду 59 матчей, забросил 14 шайб и отдал 24 голевые передачи. Всего на его счету за команду из Екатеринбурга 607 проведенных матчей, в которых он набрал 355 (159+196) очков.

Ранее стало известно, что пойманный на кокаине игрок «Спартака» страдал от алкоголизма.

Хоккей. КХЛ
