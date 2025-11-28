Федерация тяжелой атлетики России и Баста представили новый гимн организации

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) совместно с музыкантом и продюсером Василием Вакуленко (Бастой) представили новый музыкальный клип на песню «Железный человек 2.0». Об этом сообщает пресс-служба ФТАР.

Отмечается, что более 150 атлетов из силовых видов спорта объединились для проведения уникальной массовой тренировки.

В съемках клипа приняли участие президент ФТАР России Александр Винокуров, олимпийский чемпион Дмитрий Берестов, восьмикратный чемпион России Михаил Кокляев, спортсмены сборной России Кристина Новицкая, Полина Андреева, Анастасия Романова, Регина Шайдуллина, Мария Груздова Артем Окулов, Зулфат Гараев, Егор Климонов, Алексей Ловчев, Ольга Те, и другие.

«Мы с детства смотрим видео, фильмы, соревнования разных видов спорта. Сила воли и рекорды спортсменов нас вдохновляют. Когда они рассказывают о своих достижениях и показывают своей путь к победам — это всегда. Я рад быть причастным к популяризации спорта во всех возможных проявлениях», — сказал Баста.

