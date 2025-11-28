На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иран объявил бойкот жеребьевки ЧМ-2026

Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026 года
Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Иран объявил о бойкоте жеребьевки финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Tehran Times.

Решение было принято после отказа властей США в выдаче виз нескольким членам официальной делегации, включая президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.

«Мы сообщили ФИФА, что принятые решения не имеют никакого отношения к спорту, и члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира», — заявил представитель иранской футбольной ассоциации.

Жеребьевка должна состояться 5 декабря в Вашингтоне. В федерации расценили действия американской стороны как «неспортивные».

Несмотря на бойкот церемонии жеребьевки, сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года, где сыграет в составе 48 команд. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На сегодняшний день 42 сборные уже прошли квалификацию, включая Нидерланды. Последние шесть участников определятся в марте по итогам стыковых матчей.

Футбол. Чемпионат мира 2026
