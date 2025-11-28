Комментатор «Матч ТВ» рассказал, что экс-тренер «Спартака» унижал игрока команды

Российский комментатор Константин Генич рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, что бывший наставник московского «Спартака» Деян Станкович унижал игроков команды.

«Насколько я тоже слышал, Станкович просто уничтожал Бабича. Слышал об этом, л, просто не хотел это публично рассказывать. говорят, что Станкович с высоты своего игроцкого авторитета подходил к игрокам и говорил: «Да ты кто вообще, что здесь делаешь?!» — сказал Генич.

Деян Станкович покинул «Спартак» 11 ноября по соглашению сторон. Вадим Романов ранее был главным тренером академии «Спартака», а с 2024 года входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ с 28 очками в активе. Также красно-белые вышли в полуфинал Кубка России (Путь РПЛ), где сыграют с московским «Динамо».

Ранее Владимир Быстров разнес экс-тренера «Спартака».