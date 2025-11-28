Экс-капитан «Спартака» признался в воровстве в детстве

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как в детстве воровал уголь, передает «Матч ТВ».

«Мы жили небогато, была печка. Недалеко привозили уголь по железной дороге. Я спокойно брал саночки, варежки и туда. У меня была припрятана лопатка, мешочек. И на зиму затаривал уголь», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее российских футболистов призвали уезжать в Европу.