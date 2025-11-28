Российских гимнастов допустили к европейским стартам и олимпийскому отбору

Гимнастов из России допустили к европейским стартам и олимпийскому отбору

Российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года, сообщает сайт Федерации гимнастики России.

Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее чемпион Олимпиады Александр Карелин заявил о необходимости транслировать Игры-2026 в России.