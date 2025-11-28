«Не нужно жлобствовать»: чемпион ОИ о трансляции Олимпиады в России

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался о необходимости трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года для российских зрителей, передает Sport24.

«Надо понимать, как все происходит. Олимпиаду нужно показывать. И не нужно жлобствовать», — заявил Карелин.

С инициативой о запрете на показ Олимпиады выступил боец ММА Джефф Монсон, задавшийся вопросом о смысле трансляции Игр без участия одной из сильнейших спортивных держав, а также олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее двукратный чемпион ОИ выступил за показ зимних Олимпийских игр в России.