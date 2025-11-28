Легенда «Динамо» раскритиковал тактику Гусева в матче «Динамо» с «Зенитом»

Экс-игрок «Динамо» Петрушин: Гусев перемудрил со схемой, поэтому игра не вышла

Ветеран московского «Динамо» Алексей Петрушин раскритиковал тактические решения главного тренера команды Ролана Гусева в матче Кубка России с «Зенитом». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Гусев перемудрил со схемой, поэтому игра у «Динамо» не получилась. Он выпустил трех центральных защитников, но на поле было фактически шесть футболистов обороны. Команда почти все девяносто минут провела в обороне», — заявил Петрушин.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 27 ноября, завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Терехин заявил, что концовка у команды будет тяжелой.