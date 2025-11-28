Экс-тренер «Спартака» предсказал исход матча с «Балтикой»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал московский клуб фаворитом предстоящей встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой», несмотря на текущее положение команд в турнирной таблице, передает «РБ Спорт».

«Талалаев сказал, что «Спартак» уже не такая грозная сила для «Балтики»? Он немного лукавит. Думаю, что завтра победят именно красно-белые. Талалаева устроит и ничья. Он будет доволен, если «Балтика» не проиграет», — заявил Гладилин. Он также добавил, что «Спартаку» не нужна месть за поражение в первом круге, поскольку у команды и так достаточно мотивации для борьбы за три очка.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. В первой круге сезона «Балтика» одержала победу в Москве со счетом 2:1.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. «Балтика» занимает 5-е место с 29-ю очками.

