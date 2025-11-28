Российский тренер рассказал, можно ли «Крыльям» отобрать очки у «Краснодара»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов выразил уверенность в победе «Краснодара» над «Крыльями Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

«У «Крыльев Советов» практически нет шансов отобрать очки у «Краснодара». Можно похвалить самарцев за победу над «Ростовом», но кубанский клуб выше уровнем. Думаю, что подопечные Мурада Мусаева одержат победу в предстоящей встрече и продолжат борьбу за чемпионство», — заявил Тарханов.

Матч состоится 30 ноября на «Озон Арене» в Краснодаре. После 16 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 34 очками, в то время как «Крылья Советов» с 17 очками занимают 11-е место. В первой круге сезона команды сыграли вничью 1:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее футболистов российского клуба не кормили полтора месяца из-за долгов.