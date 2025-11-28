На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболистов российского клуба не кормили полтора месяца из-за долгов

Футболистов «Кубани» не кормили полтора месяца из-за долгов
pfckuban/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В отношении футбольного клуба «Кубань» возбуждено три исполнительных производства судебными приставами. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Основные долги включают 15 миллионов рублей, взятых в мае 2024 года под 5% годовых, и еще 10 миллионов, полученных двумя месяцами позже. Согласно графикам платежей, последнюю сумму должны были вернуть в ноябре 2024 года, а первую — в январе 2025 года, однако обязательства выполнены не были.

Дополнительно клуб должен 11 миллионов рублей другому кредитору и 3,2 миллиона компании, занимающейся организацией переездов и покупкой билетов. Из-за финансовых проблем игроков команды не кормили полтора месяца.

Общая сумма долгов клуба перед различными кредиторами составляет около 32 миллионов рублей.

Президент «Кубани» Александр Апальков опроверг информацию о задолженностях, назвав ее «бредом». По его словам, деньги действительно занимались, но по ним предоставили отсрочку. Апальков заявил, что сейчас в клубе ситуация нормализовалась — футболисты снова питаются на базе, возобновились просмотры новых игроков.

Ранее российский тренер предложил два альтернативных варианта лимита на легионеров.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
