В «Зените» рассказали, чем их удивило «Динамо»

Тренер «Зенита» Семак удивился, что «Динамо» вышло на матч с шестью защитниками

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после вылета команды из Пути РПЛ Кубка России от московского «Динамо» заявил, что удивился сверхоборонительной схеме соперника. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Удивило, что у соперника вышло шесть защитников. Но мы справились с насыщенной обороной соперника, создавали моменты. Подвела реализация, могли забивать больше. В целом, игра хорошая — я доволен тем, что было на поле», — заявил Семак.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее в «Динамо» похвалили воспитанников академии.