На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Евролиге раскрыли детали грядущего изменения формата турнира

В Евролиге рассказали, как изменится формат турнира в ближайшие годы
true
true
true
close
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас объявил о планах масштабного изменения формата турнира в ближайшие годы, передает Sport24.gr.

«В идеале мы стремимся к формату с 24 командами, разделенными на две конференции. Также рассматриваем введение нового турнира в середине сезона или проведение Матча всех звезд. Цель — сделать календарь менее насыщенным», — сообщил Мотеюнас.

Другим важным направлением развития станет увеличение стоимости Евролиги до 3 миллиардов евров в течение трех-пяти лет. По словам Мотеюнаса, этот показатель был согласован с клубами и руководством соревнования.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее фанаты кипрской «Омонии» вывесили флаги России и СССР на матче с киевским «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами