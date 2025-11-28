Болельщики кипрского футбольного клуба «Омония» вывесили флаги России и СССР во время матча Лиги конференций против киевского «Динамо».

В рамках матча, который завершился со счетом 2:0 в пользу «Омония», на трибунах были замечены несколько флагов советской эпохи и современной российской символики, а один из зрителей был в майке с буквой Z.

После этой победы «Омония» (5 очков) поднялась на 18-е место в турнирной таблице, в то время как киевское «Динамо» (3 очка) с одним выигранным матчем и тремя поражениями занимает 27-ю позицию.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее в МИД сделали заявление по поводу украинского баннера с горящим Кремлем.