«Не мужской поступок»: экс-тренер «Динамо» об уходе Карпина

Тренер Кобелев об уходе Карпина из «Динамо»: не мужской поступок для меня

Бывший футболист и тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал уход Валерия Карпина, заявив, что для него это не мужской поступок. Его слов приводит «Чемпионат.com».

«С моей точки зрения, мужским поступком было бы забрать всех своих игроков назад или вообще не приходить в «Динамо». Или ушел бы со всеми. А так бросить команду… Сначала взять, настроить ее под себя, сделать непонятные трансферы и уйти через несколько месяцев — точно не мужской поступок для меня», — отметил он.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Изначально сообщалось, что согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты. Однако позднее сам тренер заявил, что никакая неустойка ему не полагалась.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве. В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков.

