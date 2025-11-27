МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде

МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до участия в ОИ-2026

Российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника официально допустили к участию в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Оба спортсмена прошли необходимые проверки. Петросян и Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU).

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее глава ФФКР заявил, что Петросян и Гуменник не в блестящей форме.