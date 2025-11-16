Глава ФФКР заявил, что Петросян и Гуменник не в блестящей форме

Глава ФФКР Сихарулидзе о Петросян и Гуменнике: есть срывы

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе признал, что фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику пока не хватает стабильности и чистого катания. Передает Sport24.

«Прямо сегодня они не должны быть в блестящей форме. Потому что вся работа их и тренеров выстраивается для того, чтобы здорово откататься в феврале. Пока чистого катания не хватает. Нужно говорить откровенно, есть срывы», — пояснил Сихарулидзе.

На этапе Гран-при в Москве Петросян одержала победу, а Гуменник занял третье место.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

