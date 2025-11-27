«Уже полстраны там»: Глушаков о попадании в базу «Миротворца»

Экс-игрок Глушаков о базе «Миротворца»: спокойно отношусь к этому

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков отреагировал на внесение своего имени в базу украинского сайта «Миротворец». Его слова передает Sport24.

«У нас уже полстраны в «миротворцах», так что спокойно отношусь к этому. Живу жизнь и все — что еще делать? Захотели — внесли, мне вообще все равно», — заявил Глушаков

Спортсмена добавили в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее российских спортсменов внесли в базу «Миротворца».