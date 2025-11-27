Сборная России проиграла КНДР в товарищеском матче

Женская сборная России по футболу проиграла национальной команде КНДР в товарищеском матче.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ким Ир Сен» в Пхеньяне, завершилась поражением россиянок со счетом 2:5. В составе сборной России отличились Медея Жаркова (на 8-й минуте) и Анна Кожникова (на 50-й).

Российская команда проводит сбор в Пхеньяне с 22 ноября по 2 декабря. 30 ноября команды вновь проведут матч.

В начале ноября 2025 года в СМИ появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучают возможность допуска женской сборной России к отборочным матчам чемпионата мира — 2027 в феврале 2026 года

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин назвал основной состав сборной России растяжимым понятием.