«Никто не ожидал»: в «Спартаке» увидели позитивные изменения после увольнения Станковича

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов заявил, что атмосфера в красно-белой команде изменилась в положительную сторону после увольнения Деяна Станковича с поста главного тренера. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Очень сильно центральная зона оснащена, потрясающие исполнители. Нужно было расставить игроков, убрать нервы, психоз этот. После Станковича мы увидели спокойный, квалифицированный, выстроенный «Спартак». Никто не ожидал, что так быстро наладится», — отметил он.

11 ноября «Спартак» уволил Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0). В турнирной таблице национального первенства команда идет на шестом месте, набрав 28 баллов, у лидирующего «Краснодара» — 34 очка.

Ранее в «Спартаке» не смогли ответить о будущем Романова в качестве главного тренера.