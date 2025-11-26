В «Спартаке» не смогли ответить о будущем Романова в качестве главного тренера

В «Спартаке» ушли от вопроса о будущем Романова в роли постоянного тренера

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов избежал прямого ответа на вопрос о возможном назначении Вадима Романова на пост главного тренера на постоянной основе, передает «Чемпионат».

«Вадим Юрьевич провел два прекрасных матча. Он великолепно подготовил команду к первому и второму матчам. Сегодня мы увидели матч-менеджмент, дух команды. Видите, как работаем над стандартами. Поэтому двигаемся от матча к матчу, Романов прекрасный тренер», — высказался Некрасов.

11 ноября «Спартак» уволил Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» одержал три победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0).

26 ноября под тренерством Романова «Спартак» выиграл третье московское дерби подряд, выйдя в полуфинал Кубка России.

Ранее комментатор Константин Генич заявил, что Романов не справится с должностью тренера «Спартака».