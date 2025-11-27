«Всегда находит способы»: в «Вашингтоне» оценили гол Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что для российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина было важно оформить гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Это была особенная церемония [празднования 900 шайбы], и для него забить гол после этого было важно. Такое случается. Он всегда находит способы повлиять на игру в важном матче или моменте, и сегодняшний вечер не стал исключением», — заявил Карбери.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась с результатом 4:3. Одну из шайб «столичных» забросил российский нападающий и капитан команды Овечкин. Для него этот гол стал 11-м в сезоне. Всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 908 оформленных голов.

«Вашингтон» набрал 28 очков в 24 матчах и идет на четвертой позиции в Восточной конференции. «Виннипег», для которого это поражение стало третьим подряд, опустился на 12-ю строчку в Западной конференции, в активе команды после 22 сыгранных матчей 24 балла.

В следующем матче регулярного чемпионата хоккеисты «Кэпиталз» сразятся 29 ноября с «Торонто Мэйпл Лифс». «Виннипег» в тот же день сразится с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ.