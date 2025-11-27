На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Всегда находит способы»: в «Вашингтоне» оценили гол Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин всегда находит способы повлиять на игру
true
true
true
close
John McDonnell/AP

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что для российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина было важно оформить гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Это была особенная церемония [празднования 900 шайбы], и для него забить гол после этого было важно. Такое случается. Он всегда находит способы повлиять на игру в важном матче или моменте, и сегодняшний вечер не стал исключением», — заявил Карбери.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась с результатом 4:3. Одну из шайб «столичных» забросил российский нападающий и капитан команды Овечкин. Для него этот гол стал 11-м в сезоне. Всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 908 оформленных голов.

«Вашингтон» набрал 28 очков в 24 матчах и идет на четвертой позиции в Восточной конференции. «Виннипег», для которого это поражение стало третьим подряд, опустился на 12-ю строчку в Западной конференции, в активе команды после 22 сыгранных матчей 24 балла.

В следующем матче регулярного чемпионата хоккеисты «Кэпиталз» сразятся 29 ноября с «Торонто Мэйпл Лифс». «Виннипег» в тот же день сразится с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами