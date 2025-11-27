Церемония прощания с Никитой Симоняном проходит на стадионе «Спартака»

Началась церемония прощания с именитым советским футболистом Никитой Симоняном. Об этом пишет РИА Новости.

Церемония проходит на стадионе московского футбольного «Спартака» — «Лукойл Арене». 24 ноября клуб официально объявил о переименовании трибуны А на «Лукойл Арене» в трибуну имени Никиты Симоняна. Три другие трибуны арены уже носят имена легенд «Спартака»: братьев Старостиных, Игоря Нетто и Федора Черенкова.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Последние дни он провел в больнице, куда был доставлен из-за плохого самочувствия.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

Ранее ФИФА почтила память Симоняна.