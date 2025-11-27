Российский хоккеист Капризов повторил рекорд «Миннесоты»

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по голам, оформленным в большинстве.

В ночь на 27 ноября «Миннесота» в овертайме обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капризов оформил победный гол команды, забросив шайбу в овертайме в большинстве.

Теперь по заброшенным шайбам в большинстве Капризов делит первое место с Заком Паризе, у обоих хоккеистов по 69 таких голов. Этот гол стал для российского хоккеиста 199-м за «Уайлд», он расположился на третьей позиции в списке лучших снайперов клуба. Это место он также делит с Паризе.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне он 28 (14+14) очков в 24 матчах чемпионата. Для «Миннесоты» победа над «Чикаго» стала шестой подряд, команда выиграла 10 з 12 последних матчей в «регулярке» и расположилась на третьем месте в Западной конференции НХЛ, набрав 30 очков. Команда уступает только «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз».

