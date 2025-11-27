На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист Капризов повторил рекорд «Миннесоты»

Хоккеист Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве
true
true
true
close
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по голам, оформленным в большинстве.

В ночь на 27 ноября «Миннесота» в овертайме обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капризов оформил победный гол команды, забросив шайбу в овертайме в большинстве.

Теперь по заброшенным шайбам в большинстве Капризов делит первое место с Заком Паризе, у обоих хоккеистов по 69 таких голов. Этот гол стал для российского хоккеиста 199-м за «Уайлд», он расположился на третьей позиции в списке лучших снайперов клуба. Это место он также делит с Паризе.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне он 28 (14+14) очков в 24 матчах чемпионата. Для «Миннесоты» победа над «Чикаго» стала шестой подряд, команда выиграла 10 з 12 последних матчей в «регулярке» и расположилась на третьем месте в Западной конференции НХЛ, набрав 30 очков. Команда уступает только «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз».

Ранее Александр Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами