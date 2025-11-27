Фанаты «ПСЖ» требуют доверить место в воротах россиянину Сафонову

Болельщики французского «ПСЖ» требуют у главного тренера команды Луиса Эрнандеса доверить место в воротах российскому вратарю Матвею Сафонову. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

По мнению фанатов, нынешний первый номер — Люка Шевалье — допускает слишком много ошибок. На такое указывают и некоторые французские СМИ: например, после матча группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом», который завершился победой парижан со счетом 5:3, во Франции Шевалье оценили хуже, чем его визави из английской команды Гульельмо Викарио.

Французские фанаты начали активно писать под публикациями «ПСЖ» в социальных сетях с требованием выпустить на поле Сафонова, который в текущем сезоне еще ни разу не сыграл.

«ПСЖ» купил Сафонова летом 2024 года за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

Ранее легенда ЦСКА рассказал, стоит ли Сафонову возвращаться в Россию.