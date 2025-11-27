Овечкин повторил еще одно достижение в НХЛ, установленное Хоу

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение Горди Хоу по домашним матчам с голами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 27 ноября «Вашингтон» обыграл «Виннипег Джетс» на «Капитан Уан-Арене» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил одну шайбу. Этот гол стал для российского хоккеиста 985-м в НХЛ с учетом плей-офф.

Этот домашний матч с заброшенной шайбой тал для Овечкина 348-м. По этому показателю он догнал Горди Хоу (348 матчей с голами на «Детройт Олимпия») и повторил рекорд НХЛ по этому показателю.

Также после матча с «Виннипегом» Овечкин повторил ветеранское достижение Хоу и Джонни Бьюсика.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ.