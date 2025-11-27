На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Виннипег» в НХЛ, на счету Овечкина гол
true
true
true
close
Brad Penner-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась с результатом 4:3. Одну из шайб «столичных» забросил российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Также в составе победителей отличились Джон Карлсон, Джейкоб Чикран и Коннор Макмайкл. За «Виннипег» в этой игре голы оформили Габриэль Виларди, который оформил дубль, и Марк Шайфли.

Для Овечкина эта шайба стала 11-й в сезоне. Всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 908 оформленных голов.

«Вашингтон» набрал 28 очков в 24 матчах и идет на четвертой позиции в Восточной конференции. «Виннипег», для которого это поражение стало третьим подряд, опустился на 12-ю строчку в Западной конференции, в активе команды после 22 сыгранных матчей 24 балла.

В следующем матче регулярного чемпионата хоккеисты «Кэпиталз» сразятся 29 ноября с «Торонто Мэйпл Лифс». «Виннипег» в тот же день сразится с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее «Вашингтон» торжественно отметил 900-ю шайбу Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами