Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась с результатом 4:3. Одну из шайб «столичных» забросил российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Также в составе победителей отличились Джон Карлсон, Джейкоб Чикран и Коннор Макмайкл. За «Виннипег» в этой игре голы оформили Габриэль Виларди, который оформил дубль, и Марк Шайфли.

Для Овечкина эта шайба стала 11-й в сезоне. Всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 908 оформленных голов.

«Вашингтон» набрал 28 очков в 24 матчах и идет на четвертой позиции в Восточной конференции. «Виннипег», для которого это поражение стало третьим подряд, опустился на 12-ю строчку в Западной конференции, в активе команды после 22 сыгранных матчей 24 балла.

В следующем матче регулярного чемпионата хоккеисты «Кэпиталз» сразятся 29 ноября с «Торонто Мэйпл Лифс». «Виннипег» в тот же день сразится с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее «Вашингтон» торжественно отметил 900-ю шайбу Овечкина.