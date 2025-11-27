«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Лиги чемпионов

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Арсенал» оказался сильнее мюнхенской «Баварии».

Встреча, которая прошла в британской столице на стадионе «Эмирейтс», завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Юрриен Тимбер, Нони Мадуэке и Габриэль Мартинелли. У проигравшей команды отличился Ленарт Карл.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» занимает первое место, набрав 15 очков. В активе «Баварии» 12 баллов и третье место.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

