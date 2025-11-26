Генич заявил, что Романов не справится с должностью тренера «Спартака»

Спортивный комментатор Константин Генич скептически оценил шансы Вадима Романова остаться на посту главного тренера «Спартака». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Вадик не останется тренером «Спартака» ни при каких обстоятельствах. Если только команда не напишет письмо или не пойдет к руководству и скажет оставить Вадима Юрьевича, и будет ситуация, как с Каррерой», — заявил Генич.

Основными достижениями Романова, по мнению Генича, стали налаживание коммуникации с игроками и создание правильной атмосферы в команде. Однако для сохранения поста могут потребоваться более весомые и стабильные результаты в предстоящих матчах.

11 ноября «Спартак» уволил Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» одержал три победы подряд: одну — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1), еще две — в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0).

По итогам 16 туров РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестую позицию в турнирной таблице.

Ранее стали https://www.gazeta.ru/sport/news/2025/11/26/27276313.shtml составы на ответный матч «Спартак» — «Локомотив».