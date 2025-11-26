На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я не боролся за это»: Фуркад о присвоении ему победы российского чемпиона

Фуркад назвал присвоенную после отстранения лыжника Устюгова победу заслуженной
close
Patrick Semansky/AP

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад отреагировал на предстоящее получение золотой медали Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова. Об этом сообщает Ski Chrono.

«Я не боролся за это. Кто-то может подумать, что я испытываю разочарование и горечь из-за якобы украденного момента триумфа. Меня вознаградили за мою борьбу против допинга. Мой случай подтверждает, что эта борьба имеет смысл даже спустя 16 лет», — заявил Фуркад.

Церемония награждения запланирована в рамках Олимпиады-2026 в Италии.

В сентябре 2025 года Устюгов был лишен золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи, а также золота и бронзы Игр-2010 в Ванкувере. Решение связано с нарушением антидопинговых правил, выявленным в его прошлых выступлениях.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее появились подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами