«Я не боролся за это»: Фуркад о присвоении ему победы российского чемпиона

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад отреагировал на предстоящее получение золотой медали Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова. Об этом сообщает Ski Chrono.

«Я не боролся за это. Кто-то может подумать, что я испытываю разочарование и горечь из-за якобы украденного момента триумфа. Меня вознаградили за мою борьбу против допинга. Мой случай подтверждает, что эта борьба имеет смысл даже спустя 16 лет», — заявил Фуркад.

Церемония награждения запланирована в рамках Олимпиады-2026 в Италии.

В сентябре 2025 года Устюгов был лишен золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи, а также золота и бронзы Игр-2010 в Ванкувере. Решение связано с нарушением антидопинговых правил, выявленным в его прошлых выступлениях.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

