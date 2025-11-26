На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Большунова

Тренер Бородавко: Большунов здоров и примет участие в первом этапе Кубка России
Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов примет участие в первом этапе Кубка России, с его здоровьем все в порядке. Об этом сообщил в комментарии «Матч ТВ» тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Давайте дождемся завтра, мы все узнаем. Конечно, все будут принимать участие, все здоровы, Александр здоров», — заявил он.

Первый этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Кировске 27–30 ноября.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Ранее апелляция на решение о недопуске российских лыжников была направлена в CAS.

