Церемонию зажжения огня зимних Олимпийских игр сорвала непогода

Церемония зажжения олимпийского огня для зимних Олимпийских игр 2026 года прошла на территории древней Олимпии.

Мероприятие перенесли из-за непогоды из руин храма Геры в залы Археологического музея.

В связи с отсутствием солнца пламя было зажжено не с помощью параболического зеркала, а от резервного огня, сохраненного после репетиции. Также еще одним изменением стала замена первого факелоносца: вместо травмированного горнолыжника Александроса Гинниса огонь понес бронзовый призер ОИ-2024 по академической гребле Петрос Гайдатзис.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянском регионе Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Олимпийский огонь будет доставлен в страну-хозяйку 26 января, после чего начнется эстафета по городам Италии.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

