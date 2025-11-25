Китайского спортсмена оправдали из-за случайного вдыхания допинга

Чемпион мира 2022 года в прыжках в длину китаец Ван Цзянань признан невиновным в употреблении допинга после того, как ему удалось доказать, что он вдохнул запрещенный тербуталин в больнице, где сопровождал родственника. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Цзянань сдал положительную допинг-пробу во внесоревновательный период 1 ноября 2024 года. Тербуталин применяется при различных заболеваниях легких, в том числе бронхиальной астме.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

