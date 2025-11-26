КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 800 тысяч рублей после драки фанатов

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» оштрафован на 800 тысяч рублей за драку болельщиков после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Основанием для штрафа стало необеспечение безопасности, которое привело к нарушению общественного порядка болельщиками. Инцидент создал угрозу для безопасности людей на стадионе. Дополнительно ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за неправомерные действия своего болельщика.
22 ноября после завершения матча «Спартак» — ЦСКА фанаты устроили массовую драку возле «Лукойл Арены».
Всего были задержаны 95 человек за нарушение порядка, а также были установлены трое участников драки.
24 ноября Артур Григорьянц подтвердил проведение разбирательства по факту драки болельщиков после матча между «Спартаком» и ЦСКА.
Сам поединок завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.
Ранее стало известно наказание для фаната, спровоцировавшего драку после матча «Спартака» и ЦСКА.