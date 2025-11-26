КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 800 тысяч рублей после драки фанатов

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 1 млн рублей за драку фанатов

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» оштрафован на 800 тысяч рублей за драку болельщиков после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Основанием для штрафа стало необеспечение безопасности, которое привело к нарушению общественного порядка болельщиками. Инцидент создал угрозу для безопасности людей на стадионе. Дополнительно ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за неправомерные действия своего болельщика.

22 ноября после завершения матча «Спартак» — ЦСКА фанаты устроили массовую драку возле «Лукойл Арены».

Всего были задержаны 95 человек за нарушение порядка, а также были установлены трое участников драки.

24 ноября Артур Григорьянц подтвердил проведение разбирательства по факту драки болельщиков после матча между «Спартаком» и ЦСКА.

Сам поединок завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.

