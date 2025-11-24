КДК РФС рассмотрит драку болельщиков после матча «Спартак» — ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц подтвердил проведение разбирательства по факту драки болельщиков после матча между «Спартаком» и ЦСКА, передает «Матч ТВ».

«Мы обязательно рассмотрим этот инцидент по материалам СМИ. Представители служб безопасности и руководители по работе с болельщиками ЦСКА и «Спартака» приглашены на заседание», — заявил Григорьянц.

22 ноября после победы «Спартака» в дерби с ЦСКА (1:0) фанаты красно-белых напали на болельщика армейцев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов. При этом «быки» еще не играли свой матч 16-го тура.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее был задержан фанат, спровоцировавший драку на матче «Спартак» — ЦСКА.